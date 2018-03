Pretekli teden je med pomembnejšimi delniškimi indeksi ameriški indeks S&P 500 dosegel najnižjo donosnost. Med razlogi za negativno donosnost je odstavitev ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona, ki je v Beli hiši veljal za zagovornika proste trgovine. Kljub njegovi odstavitvi in tudi zaradi Trumpovega nekoliko omiljenega stališča glede že napovedanih tarif na aluminij in jeklo pa evropske in azijske trgovinske partnerice (še) niso sprejele resnejših povračilnih ukrepov v smislu dodatnega omejevanja mednarodne trgovine. K negativnemu sentimentu je dodatno pripomogla objava o maloprodaji, ki se je februarja kljub optimističnim pričakovanjem nekoliko znižala. V povprečju nekoliko slabše makroekonomske objave so tudi razlog, da se je napoved ameriške gospodarske rasti za prvo letošnje četrtletje, merjene z indeksom Atlanta Fed GDPNow, znižala z 1,9 na 1,8 odstotka. Do znižanja je prišlo kljub krepitvi industrijske proizvodnje v februarju, ki je predvsem posledica rasti avtomobilskega sektorja in okrepljene proizvodnje naftnih družb, ter najvišji vrednosti indeksa potrošniškega razpoloženja, ki ga meri univerza Michigan, po letu 2004.

Vlagatelji, ki so pričakovali, da bo okrepljena evropska gospodarska rast pozitivno vplivala tudi na inflacijo, so v preteklem tednu doživeli hladen tuš. Rast potrošniških cen v februarju je bila popravljena navzdol na 1,1 odstotka, kar lahko vpliva na podaljšanje ekspanzivne denarne politike v Evropi. Slednji sicer pričakujejo zmanjšanje denarnih spodbud evropskemu gospodarstvu proti koncu letošnjega leta.

Gospodarske objave drugega največjega svetovnega gospodarstva kažejo, da sta se industrijska proizvodnja in investicijska aktivnost na Kitajskem v prvih dveh mesecih leta povečevali hitreje od pričakovanj analitikov. A poleg nevarnosti trgovinske vojne z ZDA tveganja v povezavi s prezadolženimi podjetji v državni lasti in s pregrevanjem nepremičninskega trga ne pojenjajo. Med najpomembnejšimi nalogami novoimenovanega guvernerja kitajske centralne banke (PBOC) tako ostaja finančna stabilnost države. Kitajska je ta mesec združila svoje bančne in zavarovalniške regulatorje, kar bo omogočilo centralni banki uveljavitev enotnih pravil za celoten finančni sektor in učinkovitejši nadzor.

Na ravni posameznih podjetij velja izpostaviti družbo Adidas. Nemški trgovec je v zadnjem lanskem četrtletju dosegel 12-odstotno rast prihodkov, zlasti s prodajo na Kitajskem in v Severni Ameriki ob vse večji priljubljenosti njihovih retro športnih copat. Iz družbe so sporočili še, da bodo do leta 2020 dvignili operativno maržo s trenutnih 11 na 11,5 odstotka in da bodo do leta 2021 odkupili za 3 milijarde lastnih delnic, kar je dvignilo tečaj delnice za 13 odstotkov.

Pretekli teden je pokazal, da tržni udeleženci kot pomembno tveganje vidijo tudi morebitne trgovinske vojne, saj bi se njihove negativne posledice lahko odrazile v nižji prihodnji globalni gospodarski rasti.