Mednarodna skupina Adecco mlade talente že peto leto vabi k vključitvi v program »CEO za en mesec«, ki izbranemu kandidatu omogoča poletno delovno prakso ob boku direktorja podjetja Adecco Slovenija Mira Smrekarja. Program kandidatom odpre vrata v poslovni svet, saj lahko neposredno spoznajo delovanje mednarodnega podjetja. Izbrani kandidati pridobijo izkušnje, ki so dragocena popotnica za zagon profesionalne kariere.

Izbrani kandidat ali kandidatka bo poleti mesec dni na plačani poletni praksi delal pod mentorstvom direktorja slovenskega Adecca, sodeloval z ostalo vodstveno ekipo in tako dobil enkratno priložnost, da spozna način dela v mednarodnem podjetju. Spoznal bo proces načrtovanja dela, poslovno komunikacijo in veščine poslovnih pogajanj. Sodeloval bo pri delu na konkretnih poslovnih primerih in spremljal direktorja pri njegovih dnevnih nalogah, poslovnih sestankih in dogodkih.

Lani so med več kot 590 prijavljenimi slovenskimi kandidati izbrali 26-letnega Gašperja Jordana (na sliki z direktorjem Adecca Slovenija Mirom Smrekarjem). Jordanovi predhodnici, Ani Čuk, diplomantki psihologije, pa se je uspelo celo uvrstiti med najboljših deset izmed vseh 54 tisoč prijavljenih ambicioznih mladih ljudi po vsem svetu.