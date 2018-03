Samo še do petka, 23. marca, imajo startupi čas, da pridobijo posebno startup vstopnico za konferenco PODIM, s katero lahko sodelujejo na izzivu PODIM Challenge. S tem dobijo možnost, da se na glavnem odru konference predstavijo predstavnikom korporacij in priznanim investitorjem z vsega sveta ter se potegujejo za izjemne nagrade – med drugim je to prilagojeni all-inclusive program v enem od svetovnih startup vozlišč v skupni vrednosti več kot 10.000 evrov.

Komisija bo izbrala 200 najbolj obetavnih PODIM se je v treh desetletjih razvil v največjo in najvplivnejšo startup konferenco v Alpe-Adria regiji in na območju zahodnega Balkana. Je edini dogodek, ki letno na enem mestu zbere več kot 800 startupov in startup deležnikov iz regije ter jih poveže z globalnim ekosistemom. Podimova žirija uglednih podjetnikov in investitorjev bo med vsemi prijavljenimi startupi izbrala 200 najbolj obetavnih, ki se bodo lahko udeležili konference in se v okviru PODIM Challenge potegovali za izjemne nagrade. PODIM Challenge je sicer namenjen startupom v zgodnjih fazah razvoja, ki iščejo semensko naložbo tveganega kapitala ali strateško partnerstvo z velikimi uveljavljenimi podjetji.

Bi šli v domovino Alibabe? Glavna letošnja nagrada je potovanje po meri v enega izmed svetovnih startup središč - Silicijevo dolino ali Boston, v London ali kitajski Hangzhou, ki je dom Alibabe. Poleg sodelovanja v PODIM Challenge pa imajo vsi izbrani startupi na letošnji PODIM konferenci na voljo številne druge ugodnosti. Svoj startup bodo lahko predstavili investitorjem in korporativnim partnerjem konference PODIM na posebnem Demo dnevu, ki ga letos prvič organizirajo dan pred uradnim začetkom konference, 14. maja. Osebno se bodo lahko srečali z več kot 100 investitorji s celega sveta – med temi bodo tako angelski investitorji, predstavniki VC skladov ter predstavniki najboljših pospeševalnikov iz regije. Ob tem bodo lahko prav tako osebno spoznali več kot 150 predstavnikov korporacij, ki sodelujejo s startupi in investirajo vanje.

Slovenski vlagatelji Med vlagatelji so tudi menedžerji gazel, kot na primer dr. Gregor Pipan iz podjetja XLAB in Mark Pleško iz Cosylaba, ter nekdanji direktorji gazel Darko Butina iz Netcetere (prej Mimovrste), Gregor Rebolj iz Silicijevih vrtičkov (prej Klika) in Čedomir Jakovljević iz Krypterixa (prej Infotehna). V deveterici korporativnih partnerjev konference PODIM pa je tudi zlata gazela DEWESoft. Program konference PODIM je v nastajanju, potrjeni pa so že govorci. Med njimi je Bryan Flynn, vlagatelj in serijski podjetnik, ki se osredotoča na programsko opremo, internetne digitalne medije in mobilne sektorje. Je soustanovitelj in vlagatelj v 22 podjetij ter partner v japonsko-kitajskem skladu Infinity Venture Partners. Drugi govorici so še Neeraj Berry, David Prais, Henry Hwong, Shira Abel, Chuck Goldman in James Haliburton ter drugi.

Poseben dan za izdelovalce strojne opreme Dan po uradnem zaključku konference PODIM, 17. maja, bodo lahko hardware startupi na posebnem dogodku Marketplace spoznali potencialne distributerje in partnerje ter dobili dragocene informacije in povezave za zagon svojega hardware startupa. slo