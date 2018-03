Gre za največjo tovrstno raziskavo, v katero so vključili 250 plastenk vode, kupljenih v devetih različnih državah. Raziskovalci so ugotovili, da je na liter ustekleničene vode približno deset delcev plastike, ki so po velikosti primerljivi s širino lasa. »Plastiko smo našli v prvi plastenki in nato drugi, tretji ...,« je za BBC dejala Sherri Mason, vodja raziskave in profesorica kemije. »Ne želimo s prstom kazati na določene znamke vode, pač pa želimo pokazati, da je plastika zares vsepovsod,« je dejala.

Skrb vzbujajoči rezultati

Kot pišejo pri BBC, za zdaj ni dokazov o neposredni škodljivosti tovrstnega uživanja drobcenih delcev plastike. Masonova ob tem pravi, da rezultati raziskave niso katastrofalni, so pa skrb vzbujajoči. Raziskovalka je v svojem dosedanjem delu našla mikroplastiko že v vodi iz pipe, morski hrani, soli in celo v zraku.

V raziskavo so vključili ustekleničeno vodo enajstih največjih prodajalcev ustekleničene vode. Izbrali so pet globalnih blagovnih znamk in šest lokalnih znamk iz držav z velikim številom prebivalcev in veliko porabo ustekleničene vode. 93 odstotkov testirane vode je vsebovalo delce plastike. Na liter je delcev, ki so večji od sto mikrometrov, okoli deset, delcev, ki so manjši od sto mikrometrov, pa 314. Tudi pri slednjih gre najverjetneje za plastiko.

Vprašanje, ki se poraja ob teh številkah, je, od kod prihaja plastika v vodo? Kot so zapisali pri BBC, je večina najdenih delcev plastike iz polipropilena, iz katerega so izdelani pokrovčki plastenk. Znanstveniki so mnenja, da bi lahko pri odpiranju plastenke nekaj delcev padlo v vodo.

Iz podjetij, katerih voda je bila testirana v raziskavi, so za BBC sporočili, da pri svojem delu sicer upoštevajo najvišje standarde.