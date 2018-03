Po februarskih olimpijskih igrah so bile marčevske paraolimpijske drugi del velikega zimskega športnega festivala. Prireditelji iz Južne Koreje so zastavo Mednarodnega paraolimpijskega komiteja (IPC) predali naslednjim prirediteljem zimskih iger v Pekingu 2022.

Z zaključno slovesnostjo se je končalo druženje 570 športnikov invalidov, ki so se od 9. do 18. marca merili na 12. zimskih paraolimpijskih igrah. Tekmovalci iz 48 držav so se borili za kolajne v šestih panogah, alpskem smučanju, biatlonu, smučarskem teku, deskanju, hokeju in curlingu.

Slovenski delež je na igrah predstavljal alpski smučar Jernej Slivnik, ki je z 12. mestom v slalomu poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev na teh tekmovanjih po Naganu 1998.

Slivnik je nastopil dvakrat, zanj sploh prvi tekmovalni nastop na tako veliki športni prireditvi se je prejšnji teden končal z odstopom v veleslalomu. Tri dni pozneje je imel še drugo priložnost. Čeprav je bil pred tekmo precej na trnih, saj si je zelo želel z uvrstitvijo končati svoje prve paraolimpijske igre, se je na koncu izšlo po načrtih 17-letnega Hrušičana.

Po prvi vožnji je bil med 33 sedečimi smučarji enajsti, tudi drugo pa je odpeljal dobro in se veselil najvišje slovenske uvrstitve na paraolimpijskih igrah v zgodovini z 12. mestom. Do zdaj je bil najboljši dosežek 15. mesto Sreča Kosa v slalomu na igrah leta 1998 v Naganu.

»Bilo je zelo super, čeprav zjutraj nisem imel tako dobrega občutka, nisem bil pri moči. Potem sem se nekako le zbudil, potegnil to iz sebe in sem zelo vesel. Bil sem zelo na trnih, komaj sem čakal drugo vožnjo in ko sem prišel v cilj, mi je zelo odleglo. V prvi vožnji sem naredil eno majhno napako, potem je lepo steklo. V drugi vožnji pa sem imel malo ročne zavore in čutil pomanjkanje moči po tem dolgem potovanju. Takšne uvrstitve nisem pričakoval, sem pa zelo vesel,« je drugo tekmo ocenil Slivnik.

S prikazanim je bil zadovoljen tudi njegov trener Roman Podlipnik. »Čestitam Jerneju, še posebej, ker je odstopil v veleslalomu in se je moral zbrati za slalom. Imel je nekaj treme. Prvi slalom je bil zelo dober, v drugem je bilo nekaj rezerve, a to je dobra nadgradnja za naprej. Kakšnih posebnih taktičnih navodil ni bilo, sicer se napaka pripeti še hitreje. Predvsem si želim, da pokaže, kaj zna.« O prihodnosti Slivnika pa pravi: »Težava je, ker ima tudi nekaj poškodb in zdravstvenih težav. Če bo te razmere, kar mu nudimo, izkoristil, bo to dovolj. Se pa težko primerjamo z ekipami, kjer lahko trenirajo 160 dni na leto,« meni njegov trener, ki si želi, da bi lahko slovenski smučar v naslednjih letih v svoj program dodal še vsaj nastope v superveleslalomu, saj zdaj nastopa samo v tehničnih disciplinah.

»Pomembno je predvsem to, da smo prisotni tudi v zimskem delu paraolimpijskih iger. Seveda bi želeli imeti več tekmovalcev, a je to pogojeno tudi z infrastrukturo, nekaj pa tudi s tem, da je športna oprema za zimske športe draga. Nekaj korakov zdaj pripravljamo s pomočjo smučarske zveze. Tudi smučarski trenerji bodo usposobljeni, da skozi module športa invalidov pridobijo znanja, da bodo lahko pomagali invalidom v svojih smučarskih centrih,« pa je nastope Slivnika ocenil predsednik krovne zveze za šport invalidov ZŠIS-POK Damijan Lazar.

Za zdaj še edini slovenski udeleženec iger pa se bo v domovino vrnil danes zvečer, ko mu zveza na brniškem letališču pripravlja tudi sprejem.