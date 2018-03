Constantin Reliu iz Romunije je pred dvema mesecema ugotovil, da je pravzaprav mrtev – vsaj na papirju. 63-letnik, ki je več kot dvajset let v Turčiji delal kot kuhar, se je nedavno vrnil v rodno Romunijo, kjer je presenečen ugotovil, da ga je njegova žena oblastem prijavila kot mrtvega. Odkar se je vrnil domov, se je njegovo življenje spremenilo v nočno moro: pristojnim organom se trudi dokazati, da je živ, a za zdaj njegova prizadevanja niso uspešna. V četrtek je sodišče v severovzhodnem mestu Vaslui zavrnilo preklic njegovega mrliškega lista, odločitev pa so obrazložili z besedami, da je »za kaj takega že prepozno«. Dodali so še, da je to njihova končna odločitev.

Brez dohodkov in brez možnosti za delo »Sem živi mrtvec,« je v telefonskem pogovoru za AP v petek dejal Reliu. »Uradno sem mrtev, čeprav sem živ. Sem brez dohodkov in ker sem uradno mrtev, ne morem nikjer delati,« je razložil svoj nenavaden položaj. Pri AP so zapisali, da je bil telefonski pogovor zelo čustven, Reliu se je namreč že vnaprej opravičil zaradi joka. Kasneje se je njegova žalost umaknila besu in želji po maščevanju ženi, ki sedaj živi v Italiji. »Ne vem niti, če sem še poročen z njo,« je povedal Reliu. V nadaljevanju je razložil, da je šel prvič v Turčijo leta 1992. Ko se je tri leta kasneje vrnil domov, je ugotovil, da ga žena vara. Odločil se je, da se za stalno preseli v Turčijo. Tam je kot kuhar nato delal do lanskega decembra, ko so ga oblasti obvestile, da nima več dovoljenja za delo in bivanje in so ga v naslednjem mesecu izgnale iz države.