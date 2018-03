Danes je že vsaki peti zapornik v japonskih zaporih starejši od 65 let, vedno več zapornikov pa je ženskega spola. Te v starejših letih, podobno kot v Sloveniji in mnogih drugih državah, večkrat predstavljajo najrevnejši segment populacije. Skoraj polovica žensk, starejših od 65 let, živi v revščini, medtem ko v istem starostnem obdobju v revščini živi le slabih 30 odstotkov moških.

Po napovedih, ki jih je japonska vlada predstavila z novim modelom pokojninskega sistema, bo v bližnji prihodnosti ena od štirih starejših Japonk živela pod pragom revščine, številka pa se bo samo povišala za neporočene oziroma ločene ženske. Polovica teh bo živela pod pragom revščine.

Vedno več starejših prepuščenih samim sebi Ob finančnem primanjkljaju starejših posameznikov je treba upoštevati tudi vedno manjšo dostopnost skrbi za starejše. V preteklosti je bila skrb za starejše v domeni družin, kar pa se hitro spreminja. Za javno oskrbo v zadostni meri ni poskrbljeno, ker si starostniki in njihove družine ne morejo privoščiti zasebne institucionalizirane oskrbe, zato je vedno več starejših prepuščenih sami sebi. Med letoma 1980 in 2015 se je število starejših, ki na Japonskem živijo sami, povišalo za več kot šestkrat. Danes na Japonskem samih živi skoraj 6 milijonov starejših in tudi večina posameznikov, ki se na stara leta znajdejo v zaporih, je pred tem zunaj živelo samih. V raziskavi, opravljeni lansko leto v Tokiu, so ugotovili, da je več kot polovica starejših, ki so ujeli med manjšo krajo v trgovini, živelo samih, 40 odstotkov jih ni imelo družine ali je z njo redko komuniciralo. To so starejši, ki se v pomanjkanju denarja, bližine in ob drugih problemih, nimajo na koga obrniti.