Navratilova je dejala, da je za svoje delo kot komentatorka tenisa med Wimbledonom, kjer je sama osvojila kar devet naslovov, prejela okoli 15.000 funtov. Potem ko je britanska mreža julija javno objavila plačila svojim najbolj cenjenim komentatorjem, je Navratilova ugotovila, da njen komentatorski partner McEnroe zasluži med 150.000 in 199.999 funtov.

»Razen če John McEnroe poleg Wimbledona za BBC ne dela še ogromno drugih stvari, dobi za enako delo vsaj desetkrat višjo plačo.« je dejala Navratilova za program Panorama na BBC.

Na Češkem rojena ameriška zvezdnica je dejala, da so ji pri BBC zagotovili, da imata z McEnroejem približno enako plačo. »To je šokantno,« je dejala za Panoramo: »Očitno je BBC še vedno mreža starih dečkov ... Očitno so moški glasovi bolj cenjeni kot ženski.«

Pri BBC so že odgovorili na obtožbe in dejali, da je pogodba McEnroeja »povsem drugačna« od te, ki jo imajo z Navratilovo, zato nista primerljivi. »Martina je eden od naših številnih občasnih komentatorjev, s katerimi imamo fiksno določen obseg dela in je tudi plačana po številu nastopov,« so zapisali pri BBC.

Navratilova je za BBC delala desetkrat med lanskim Wimbledonom, vključno s komentiranjem treh tekem v živo, medtem ko je bil McEnroe »v pripravljenosti« celoten turnir in je imel precej več na pladnju, menijo pri BBC.

Omenjen spor je le del večje razprave o enakosti spolov oziroma enakem plačilu, potem ko so lani pri BBC razkrili, da je med 14 najbolje plačanimi kar 12 moških, prav tako je med tistimi, ki zaslužijo vsaj 150.000 funtov na leto, dve tretjini moških.