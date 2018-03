Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi podnebnih sprememb sušna obdobja v 21. stoletju vse daljša in vse hujša. Problematika pomanjkanja se zato tiče vseh nas, tudi v Sloveniji, ki je še vedno prava oaza čiste vode. 22. marca praznujemo svetovni dan voda, ki opozarja na pomen te dragocene tekočine. In kako lahko prispevamo k varčevanju sami?

Inovativni in okolju prijazni izdelki

Veliko naredimo že s tem, ko skrajšamo namakanje pod prho ali zamenjamo dotrajane puščajoče pipe, svetujejo pri Geberitu, enem vodilnih podjetij na področju sanitarne tehnike in pionirjev na področju varčevanja z vodo. Geberit se namreč z inovativnimi okolju prijaznimi izdelki in trajnostnimi načeli že vrsto let bori za varčnejši vsakdan. Že varčni splakovalniki prihranijo izjemne količine vode in omogočajo nadzorovano porabo. Geberit svojo odgovornost do okolja že vrsto let izkazuje tudi z dobrodelnimi projekti za izboljšanje sanitarnih pogojev širom po svetu.