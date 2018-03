Strokovna komisija svetuje

Prof. dr. Janez Bogataj: »Slovenska potica je okrogel testeni zvitek z luknjo v sredini in z različnimi slanimi ali sladkimi nadevi, pečen v okroglem pekaču potičniku, ki ima obodno steno gladko ali narebreno. Pri slednji so rebra postavljena navpično. To je opredelitev slovenske potice. Vse ostale podolgovate izvedbe, pečene v štirioglatih pekačih, se v Sloveniji imenujejo štruklji, konci idr. Sladke slovenske potice se načelno ne potresajo s sladkorjem, saj močno spremeni njihov siceršnji odličen okus. Sladkor za posipanje je pogosto tudi 'maskirno sredstvo' tistim poticam, ki so jih gospodinje preveč zapekle!«

Mag. Marlena Skvarča: »Po vašem izvirnem receptu pripravljena, oblikovana in pečena potica pridobi specifične senzorične lastnosti. Že prvi vtis dajeta oblika in barva potice, zato priporočamo, da je ne posujete s sladkorjem, kar je sicer za nekatere bolj všečno, prav gotovo pa ne za ocenjevalce. Potica svojo kakovost priprave pokaže tudi v primernem videzu prereza in občutku v ustih. Vonj in aroma potice pa sta tisti senzorični lastnosti, ki najbolj izražata vaš priljubljen recept in harmoničnost na osnovi pravilno izbranih vrst in količine sestavin. Skupno sprejemljivost pri ocenjevanju potic torej oblikuje več senzoričnih lastnosti, ki so verjamem, vaša odlika in posebnost ...«

Dejan Koncilja: »V veliko veselje in čast nam je, da bo otoški grad tudi letos gostil potični festival. V Termah Krka namenjamo domači hrani veliko pozornosti in tudi naš slogan Živeti zdravo življenje nas zavezuje k čim večji uporabi naravnih, sezonskih, lokalno pridelanih živil. Sladice niso pri tem nobena izjema in domače potičke so tako velikokrat v ponudbi naših restavracij. S Festivalom velikonočne potice pa želimo spodbuditi vse, ki se njene priprave morda malo bojijo. Vsaka potica je zmagovalna, če se je lotimo z dobro voljo, dobrimi sestavinami in dobrim namenom. Zato kar pogumno!«