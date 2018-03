Novinar Mitrović je namreč le zastavil profesionalno vprašanje v skladu z novinarskimi standardi in nato doživel verbalni napad direktorja gostujoče ekipe Zahovića.

Vsak napad na novinarje, fotoreporterje in snemalce pomeni napad na javnost, saj medijski soustvarjalci služimo javnosti. In nikomur drugemu, zato so nedopustni vsi pritiski na opravljanje novinarskega dela. Uporaba nasilja, tudi verbalnega, pomeni neposreden napad na svobodo – svobodo obveščanja in javne besede.

Na omenjeni novinarski konferenci je novinar Ekipe SN Dejan Mitrović vprašal: »Gospod Zahovič! Kako pa ste razočarani nad obiskom na tribunah?« Športni direktor Zlatko Zahović je odgovoril: »Ti hočeš samo provocirati. Počasi, sine moj. Koliko si star? Ne provociraj, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, samo ne provociraj. Tebi se je zgodila tragedija pred kratkim. Te je kaj izučila? Jaz bi rekel, da te ni. Še vedno hodiš provocirati, še vedno si nesramen. Daj normalno vprašanje, pa ti bom odgovoril. Dam ti sožalje, v življenju ni vse črno-belo. Lahko jaz rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni. Ne provociraj, sine, premlad si!«

Pričakujemo opravičilo NK Maribora in Zlatka Zahoviča za popolnoma nesprejemljiv osebni napad na novinarja Dejana Mitrovića.

Jože Zidar, predsednik DŠNS, izvršni odbor DŠNS, Ljubljana, 18. marca 2018