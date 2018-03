Sodni izvedenec psihiater je mnenje že izdelal in ocenil, da je duševno dovolj stabilna za sodelovanje v postopku, navaja časnik, ki se sklicuje na vire blizu policije. Ti so tudi potrdili, da so osumljeno v petek pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Ženska naj bi se branila z molkom, okrožno sodišče v Mariboru pa je zoper njo odredilo pripor.

Za umor dvojčice in poskus umora matere ji grozi do 30 let zapora. Če bi se izkazalo, da je bila v času zločina neprištevna ali da ni bila zmožna obvladati svojega ravnanja, pa kazensko ne bo odgovarjala, temveč bo sledil ukrep obveznega zdravljenja in varstva v zavodu, ki ne sme trajati dlje kot pet let.