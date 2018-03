Vodja Cirque du Soleil Daniel Lamarre je v izjavi za javnost sporočil, da je celotna družina nastopajočih v šoku. »Yann je bil z nami 15 let, vsi, ki so ga poznali, so ga imeli radi,« je dodal. Trenutno še zbirajo informacije o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo, floridskim oblastem pa pomagajo pri preiskavi.

Arnaud je bil eden od akrobatov, sodelujočih pri točki v zraku. On in še en akrobat sta se med točko z eno roko zgolj držala za vrv, pripeto na strop šotora, medtem ko sta izvajala salte in obrate. V določenem trenutku je vrv izpustil in je ni mogel več prijeti, nakar je s petih metrov višine padel na oder. Na pomoč so nemudoma stekli njegovi kolegi, predstavo so sprva zgolj začasno prekinili, nato pa jo odpovedali. Po poročanju medijev je kasneje umrl v bolnišnici.

To pa ni prva nesreča, ki se je pripetila med predstavo. Leta 2016 se je med nastopom po padcu z višine štirih metrov poškodovala nekdanja olimpijka Lisa Skinner, še tri leta prej pa je po padcu z višine 15 metrov umrla akrobatka Sarah Guyard-Gulliot, poročajo tuji mediji. Leta 2016 je umrl še tehnik Olivier Rochette, sin soustanovitelja skupine, potem ko ga je zadelo teleskopsko dvigalo.