Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Murska Sobota proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Slovenska Bistrica-Ptuj, pri Kidričevem.

Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljana ter na štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani in pred počivališčem Polskava. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.

Nesreča botruje tudi zaprtju glavne ceste Kozina-Starod, med Materijo in Tubljami pri Hrpeljah. Na cesti Celje-Šentjur, pri Opoki pa poteka promet izmenično enosmerno. Oviran promet je zaradi zdrsa tovornih vozil na cesti Bloška Polica-Nova vas.

Zastoj pred Karavankami

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije zaradi povečanega števila tovornih vozil zastoj dolg 2,5 kilometra.

Zimske razmere so na cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter Razdrto-Vipava, kjer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, na prelazih Korensko sedlo in Ljubelj so obvezne verige na avstrijski strani, na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Na cesto Podgrad-Trebeljevo v naselju Zgornja Besnica je zdrsnil plaz. Ob podoru so se na mimo vozeče vozilo zvrnila tri drevesa. Od potnikov ni bil nihče poškodovan. Cesta pa je zaprta.

Zaradi burje na vipavski hitri cesti med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na cesti Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina pa je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.