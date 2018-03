Pomlad zagonskim podjetjem prinaša nove možnosti za pridobitev zagonskega denarja. Iniciativa Start:up Slovenija bo izvedla predselekcijski postopek za razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018. Prijave sprejemajo samo še do jutri, torej 20. marca. Prijava je obvezna, če želi podjetje sodelovati tudi na izboru zagonskega podjetja leta, ki bo 15. maja potekal v okviru konference PODIM.

Gre za tako imenovano fazo problem-rešitev, pri kateri podjetje išče rešitev za identificiran problem na trgu, subvencija P2 pa je namenjena razvoju prototipa in testiranju trga. Kandidati za subvencijo v tej fazi potrebujejo jasno identificiran problem na trgu, idejo za poslovno rešitev in ustrezno podjetniško ekipo. Demo dan, na katerem se bodo ekipe posamično predstavile strokovni komisiji, bo v Tehnološkem parku Ljubljana 5. in 6. aprila.

Slovenski podjetniški sklad bo sicer razpis P2 objavil v petek, 23. marca. Podjetja, ki so bila ustanovljena med 1. januarjem lani in sredino letošnjega marca, lahko v treh tranšah dobijo skupno 54.000 evrov. Tako naj bi SPS s skupno 2,16 milijona evrov podprl 40 zagonskih podjetij v najzgodnejši fazi rasti, ko je pot do uspeha najbolj negotova.

Vlagajo tudi gazele

Denar za podporo nadaljnjemu razvoju pa si zagonska podjetja lahko obetajo tudi, če bodo prepričali vlagatelje in korporacije na dogodku PODIM Challenge. Prijave nanj zbirajo še do 23. marca. Med vlagatelji so tudi menedžerji gazel, kot na primer dr. Gregor Pipan iz podjetja XLAB in Mark Pleško iz Cosylaba, ter nekdanji direktorji gazel Darko Butina iz Netcetere (prej Mimovrste), Gregor Rebolj iz Silicijevih vrtičkov (prej Klika) in Čedomir Jakovljević iz Krypterixa (prej Infotehna). V deveterici korporativnih partnerjev konference PODIM pa je tudi zlata gazela DEWESoft.

Program konference PODIM je v nastajanju, potrjeni pa so že govorci. Med njimi je Bryan Flynn, vlagatelj in serijski podjetnik, ki se osredotoča na programsko opremo, internetne digitalne medije in mobilne sektorje. Je soustanovitelj in vlagatelj v 22 podjetij ter partner v japonsko-kitajskem skladu Infinity Venture Partners. jpš

Je pa do 10. oktobra odprt razpis P7R 2017 za mikrokredite na problemskih območjih v RS, do 15. oktobra pa razpis P1 plus 2018 za garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.