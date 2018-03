Lahkotno vlaganje izvršb: po odhodu iz podjetja delavce presenetile terjatve

Izvršbe je v Sloveniji zelo lahko vlagati in več nekdanjih delavcev podjetja Napi trdi, da njihov nekdanji delodajalec to zlorablja in jih terja zaradi izmišljenih dolgov. Direktor Napija očitke zavrača in pravi, da delavci izkoriščajo njega.