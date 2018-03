Z razvojem kriptomanije je očitno upadel slovenski elan za kampanje množičnega financiranja. Lani so namreč slovenski podjetniki pripravili 60 kampanj, v okviru katerih so iskali 1,1 milijona evrov zagonskega kapitala, a so bili lahko v primerjavi s prejšnjimi leti izjemno razočarani. Uspelo je namreč zgolj 21 kampanj, v katerih so podjetniki zbrali 743.485 evrov, kar 39 kampanj pa ni doseglo vsote, ki so si jo zadali.

Podatke je tudi letos zbral in analiziral podjetnik in poznavalec množičnega financiranja Žiga Berce, ki pravi, da sicer lani slovenske kampanje niso zapisale nobenega rekorda, so pa po njegovem še vseeno visoko uspešne.

Adrifund najbolj priljubljen Slovenci so sicer kampanje objavili na treh platformah: Kickstarter, Indiegogo in Adrifund. Če ne bi bilo slednje, bi sploh ugotavljali kapitalni padec, saj je bilo največ uspešnih kampanj prav na tej domači platformi. Na Kickstarterju, v preteklih letih paradni platformi množičnega financiranja, je bilo uspešnih osem, neuspešnih pa kar 24 kampanj. Na Indiegogo pa je želeni znesek denarja med devetimi projekti zbrala le ena kampanja. Za primerjavo, leta 2016 so Slovenci na platformah množičnega financiranja objavili 80 kampanj, zbrali pa 1,8 milijona evrov. Razlog za manjše število uspešnih kampanj gre bržkone iskati tudi v dejstvu, da je za dobro kampanjo na Kickstarterju treba imeti dovolj kapitala za marketing in trženje, za kar pa ekipe, ki produkt šele razvijajo, običajno nimajo rezerviranega denarja, saj vse vložijo v razvoj.