Po vsega treh krogih od 14 je v košarkarski ligi za prvaka le še eno neporaženo moštvo. To je ljubljanska Olimpija, ki je v soboto v Stožicah na kolena spravila Krko, za katero je bil to prvi poraz v drugem delu državnega prvenstva. Zmaji so drugi reprezentančni premor kot kaže odlično izkoristili, saj po njem ne poznajo poraza. Dva uspeha so dosegli v ligi ABA, tri pa v ligi za prvaka.

Petrov tarnal nad sodniki

V sobotni obračun je Olimpija vstopila precej oslabljena. Že praktično celotno sezono pogreša Jana Barbariča, ki se te dni znova vrača v pogon in opravlja kondicijske treninge, od gostovanja v Beogradu pri FMP zaradi poškodbe obraza Jana Špana, zdaj pa sta drugo zaporedno tekmo izpustila še dva izmed najpomembnejših posameznikov v moštvu Gregor Hrovat in Devin Oliver. Prvi ima vneto koleno in bo po vsej verjetnosti izpustil še prihajajoče gostovanje pri Heliosu, drugi pa vneto pokostnico. Američan bi sicer že lahko stisnil zobe in zaigral, a pri Olimpiji ne želijo ničesar tvegati, ob tem pa morajo tako ali tako zaradi kvote osmih slovenskih igralcev enega tujca vsako tekmo poslati na tribuno. »Obračun je bil izredno čvrst, na trenutke celo pregrob. Igrali smo praktično s prepolovljeno branilno vrsto, kar so pri Krki poskušali izkoristiti. Ker so se moji igralci držali navodil, smo prišli do zaslužene zmage. Osredotočili smo se na obrambo, ker zaradi odsotnih trenutno nimamo kakovosti, da bi igrali na visok izid. Nezadovoljen sem samo z zaključkom, v katerem smo Krki dovolili, da se je približala, a nikoli ogrozila naše zmage,« je obračun analiziral Zoran Martić, ki se dobro zaveda, da bo od predstav v državnem prvenstvu odvisna tudi njegova prihodnost pri Olimpiji.

Po upokojitvi Talorja Battla in poškodbi Jana Špana so se pri Olimpiji znašli v neugodni situaciji, saj so ostali brez pravega organizatorja igra. A nepričakovana poteza Battla se je za Ljubljančane na koncu izkazala celo kot dobra, saj njegova zamenjava Mitch McCarron prikazuje odlične predstave. Čeprav je Martić v pogovoru za Dnevnik pred časom dejal, da ne ve natančno, kaj lahko od Avstralca pričakuje, je ta praktično nemudoma poskrbel, da so navijači Olimpije pozabili na Battla. McCarron se je neverjetno hitro prilagodil na novo okolje, zato mu Martić namenja veliko igralnega časa. Čeprav ni rojen organizator igre, dobro dirigira Olimpijin napad, ima mirno roko in kaže pravo željo tudi v obrambi. »McCarron je bil nemudoma po prihodu vržen v vodo, zato sem zelo zadovoljen z njegovimi predstavami. Gre za čvrstega igralca, ki igra dobro obrambo, kar je v tem trenutku za nas najpomembneje. Dejstvo je, da februarja dobrih organizatorjev igre na evropskem trgu ni, saj že imajo delodajalce. Rešitev smo tako iskali v Avstraliji in vsaj za zdaj kaže, da smo zadeli v polno,« je vesel Martić.

V polno so zadeli tudi pri Krki, ko so pred začetkom lige za prvaka podpisali pogodbo s slovenskim reprezentantom Sašo Zagorcem. 34-letni krilni center je bil na prvih treh obračunih v ligi za prvaka vsakokrat najboljši posameznik v moštvu Novomeščanov, a v soboto kljub 21 točkam poraza svojega moštva ni mogel preprečiti. »Zagorac daje točno tisto, kar smo od njega pričakovali in zaradi česar smo z njim podpisali pogodbo. Gre za igralca, ki ima visoko košarkarsko inteligenco in nam je v veliko pomoč,« je povedal trener Krke Simon Petrov, ki je glavnega krivca za sobotni poraz proti Olimpiji videl v delilcih pravice. »Igramo dobro. Tudi tokrat sem igralce pohvalil za borbeno predstavo. Ko bo še sojenje manj pristransko v korist našega nasprotnika, bo tudi rezultat drugačen.«