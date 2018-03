Žan Kranjec je s petim mestom na veleslalomu v finalu svetovnega pokala v Areju sklenil najuspešnejšo sezono doslej. V skupnem seštevku discipline je zasedel šesto mesto, skupno pa je zbral 272 točk. Na vsaki od osmih preizkušenj sezone (uvodna v Söldnu je odpadla) je torej v povprečju osvojil dobrih 35 točk, kar prinaša uvrstitev na sedmo mesto. Z dosežki je Vodičan prevzel primat najboljšega slovenskega alpskega smučarja, saj se je prvič v sezoni uvrstil na zmagovalne stopničke, na olimpijski preizkušnji pa je zasedel četrto mesto.

Po prvi progi je bil Kranjec četrti in je imel odlično izhodišče za napad na zmagovalni oder. Na nekoliko skrajšani progi zaradi vetra je vnovič smučal odlično, a ni bil kos napadu Švicarja Loica Meillarda, medtem ko najhitrejši trije niso delali napak. »Z nastopom na prvi progi sem zadovoljen. Naredil sem nekaj manjših napak. Izkazalo se je, da bi moral na drugi progi tvegati še več, čeprav še zdaleč nisem zaviral. Moram biti zadovoljen z rezultatom, saj sem še enkrat potrdil, da sem blizu najboljšim,« je svoj zadnji nastop v sezoni ocenil Žan Kranjec.

»Žan je v tej sezoni naredil napredek. Je močnejši, bolje psihološko pripravljen, smuča bolje, ima več izkušenj. Zelo pomembno zanj je, da pozna pot, kako se bojevati z najboljšimi veleslalomisti sveta. Težko bi rekel, da je na katerem področju bolj napredoval kot na drugem,« je napredek Žana Kranjca ocenil glavni moški trener Klemen Bergant in dodal, »če se nisem zmotil pri računanju, bo Žan sklenil sezoni kot četrti veleslalomist na svetovni lestvici. To je noro dobro. Verjamem, da ga čaka še lepa prihodnost, saj bo pokazal še boljše uvrstitve.«

Zadnji veleslalom sezone se je hkrati izkazal za zadnjo preizkušnjo sezone, saj so morali organizatorji zaradi slabega vremena nedeljski preizkušnji (moški slalom in ženski veleslalom) odpovedati. Kot se spodobi, je bil tudi na zadnji tekmi najboljši Marcel Hirscher. Avstrijec je dosegel 15. zmago v sezoni, 13. na tekmah svetovnega pokala in dve na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Hirscher se je s trinajstimi zmagami v sezoni izenačil z doslej najuspešnejšima, Avstrijcem Hermannom Maierjem in Švedom Ingemarjem Stenmarkom. Skupno je osvojil sedmi naslov skupnega zmagovalca svetovnega pokala, po petič pa je dvignil mali globus veleslalomskega in slalomskega zmagovalca. Čeprav je imel veliko točkovno prednost, mu je vso sezono dihal za ovratnik Henrik Kristoffersen, ki je bil v soboto šestič v sezoni drugi na veleslalomu, s čimer je postavil nov rekord v eni sezoni. Hirscher in Kristoffersen sta bila v tej sezoni v tehničnih disciplinah nepremagljiva, edini njun slab dan pa je na olimpijski tekmi najbolje izkoristil Šved Andre Myhrer. V norveškem boju za tretje mesto v skupni razvrstitvi je Aksel Lund Scindal za dve točki ugnal Kjetila Jansruda.

»Neverjeten je. Še nikoli ni bil tako močan. Škoda, da je odpadla zadnja tekma, na kateri bi po mojem mnenju dosegel štirinajsto zmago v sezoni in se kot sam vpisal v zgodovino. Verjamem, da lahko dosežek še izboljša,« pravi Hans Pum, športni direktor Avstrijske smučarske organizacije. Avstrijci si v novi sezoni želijo, da bi se Hirscher večkrat preizkusil v hitrih disciplinah, saj so prepričani, da bi bil lahko zelo uspešen tudi pri višjih hitrostih. »Težko vam po naporni sezoni povem kaj več. Ne vem, kako se bom odločil. Počutim se kot na drevesu, na katerem je neskončno vej, ki predstavljajo izzive. Zanesljivo bom našel svojo pot. Kakršna koli že bo,« ostaja skrivnosten Marcel Hirscher.