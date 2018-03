Nedovoljeni stiki vrhovnega sodnika s Kovačičem?

Po preverjanju dejstev se je hitro izkazalo, da so bili taki sumi povsem neutemeljeni – sodnik dr. Erik Kerševan se pred sojenjem ni sestal z Vilijem Kovačičem, da bi mu tam lahko rekel kaj spornega, ampak mu je le na javni tribuni povsem korektno odgovoril na njegovo vprašanje. Toda ta nepotrebni viharček v kozarcu vode je s svojim površnim in zato delno zavajajočim izražanjem povzročil Vili Kovačič – njegova žrtev je bil pa tokrat povsem po krivici Miro Cerar. Ko je v medijih prebral Kovačičevo izjavo, da »mu je dr. Kerševan rekel, naj ne bo v skrbeh« (tega pa sodnik Kerševan v resnici sploh ni rekel!), je Cerar reagiral korektno in umirjeno: da pričakuje, da bodo pristojne sodne instance to zadevo raziskale.