Te dni smo več pozornosti namenjali temam v zvezo z mednarodno priznanim osmim marcem – dnevom žena. Ob tem bi morali manj spraševati o barvi cvetja in več o enakopravnosti žensk, se spomniti na njihov boj za pravice v preteklosti in sedanjosti. Začel se je pred več kot 150 leti v ZDA, Rusiji in Evropi in na nek način še traja, saj ženske v Evropi še vedno zaslužijo 16 odstotkov manj kot enako izobraženi moški, drugje po svetu je razlika še mnogo večja. To je še posebej značilno za poklice v arhitekturi, gradbeništvu in oblikovanju, ki veljajo za tradicionalno moška področja.

Ideja za razstavo o slovenskih arhitektkah, oblikovalkah in gradbenicah se je porodila ob organizaciji aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Women's Creativity since the Modern Movement), ki se posveča raziskovanju in promociji evropskih ustvarjalk v omenjenih poklicih. Tretja arhitekturna razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, ki sta jo v sodelovanju z galerijo Dessa pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, se tako tematsko vklaplja v projekt MoMoWo (in v mednarodni praznik žensk).