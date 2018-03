Verjetno zaradi tega, ker v TV-studiu ni spodobno pljuvati po tleh, so zbrani strankarski veljaki tokrat za pljuvalnik družno določili odstopljenega premierja. Naj visi Pedro! Pedro je bil tako za dovčerajšnje sokrivce v grehu, kot za tiste, ki niso bili njegovi politični prijatelji. Jaz slednje sicer nisem, a bi se mi zdelo nepravično in nepošteno, da bi ga tako gazil v nič. Seveda je med njimi – z že utrujajoče ponavljajočimi domislicami – prednjačil možakar, za katerega mi je tudi ustavno sodišče razložilo, da je pač zdrav in svoboden, nenadomestljiv za obstoj demokracije na Slovenskem. Vsakič, ko se je v kadru pojavilo to poosebljenje demokracije, sem, trdno prepričan, da ne bom zamudil ničesar novega ali ljubeznivega, prevrtel posnetek naprej.

Drugi, ki sem ga kar nekajkrat preskočil na posnetku, je bil gospodič, ki se je nedavno s šopkom tako neučakano in hlastavo poslavljal od svoje dotedanje mentorice, za moj okus razsodne, spodobne in žlahtno konservativne dame. Njej vsaj povzpetništva nisem mogel očitati. Gospodiča sem prevrtel, ker mi je, seveda za moj okus, donel prazno. Vem, da je demokratično, da ga ima, kdor ga hoče imeti, priznam pa, da mi je ob njegovem besedičenju zaskrbljenost odtavala na neke podobne floskule izpod bližnjih planin.

Jadrno sem odvrtel tudi pozdrav s Kanarskih otokov. Bog si ga ve, morda pa bo možakar prihodnjič notranji minister, pa si s komentiranjem njegovih razlag ne gre nakopati kakšne zamere. Zame je ta človek že od nekdaj poosebljenje manipulacije na Slovenskem, a nič ne pomaga, sla po oblasti ga umesti v vsako vlado.

Skratka; čeprav menim, da si je odstopljeni premier privoščil dokaj nedomišljen skok iz profesorskega kabineta v kruto in zapleteno stvarnost, sem mu pri gledanju posnetka še največkrat prisluhnil. Vsaj strašil nas ni.

Ne zamerite mi na koncu še naslednje opazke: edina prednica med navzočimi prvaki političnih strank se mi je znova dokazala kot umirjena, razsodna in kulturna gospa. Rekel bi, da tudi čedna, čeprav se bojim, da bom razhudil gibanje #jaztudi. Po mojem mnenju so bili do te gospe javnost, novinarji in njeni politični nasprotniki preprosto nesramno krivični.

Bog se nas usmili, če ne bomo poskrbeli, da bo postala politika privlačnejša tudi za pametne ljudi.

Josip Meden, Ljubljana