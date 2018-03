Pokrit s kapuco do vratu zapete trenirke pod debelo jakno je Janez Žurga stopal v sodno dvorano pred sodni senat, ki ga vodi sodnica Vesna Podjed. Usedel se je na zatožno klop med oba pravosodna policista in ves čas imel glavo med koleni. Da je sposoben spremljati sojenje, je pred časom ocenil psihiater. »Pa danes? Ste sposobni spremljati obravnavo,« je umora obtoženega vprašala sodnica. »Sem,« je odgovoril. »Zakaj imate kapuco?« »Tako mi paše!« »Ste se postrigli?« »Ja, to bo to.«

Po začetnem ugotavljanju vzrokov za nenavadno Žurgovo obnašanje se je začelo zares. Naj najprej obnovimo. Janez Žurga je decembra 2015 umoril svojega očima, 61-letnega Dušana Stražišarja. Z nožem ga je v dolgotrajnem ruvanju večkrat zabodel, umorjeni je obležal na postelji v mlaki krvi, nato ga je Žurga zadušil z blazino. Za umor je bil Žurga že obsojen. Da je moril zaradi ljubosumja in prišteven, je ugotovilo sodišče in mu prisodilo 15 let zaporne kazni. Višji sodniki so ocenili, da je treba bolj natančno oceniti njegovo prištevnost, sledilo je drugo sojenje, ko se je prav vse vrtelo okoli tega, sodišče je potem angažiralo več sodnih izvedencev. Obveljalo bo očitno zadnje, sedmo mnenje, ki ga je pripravila Martina Žmuc Tomori. Ocenila je, da je bil Žurga med umorom bistveno zmanjšano prišteven, takoj za tem dejanjem pa prišteven. Ne nazadnje je po umoru na stopnicah hiše pustil sporočilo: pokličite policijo, ne v sobo, Dušan mrtev, pravica na sodišču, resno, srečno, oprostite.