Stochu kristalni globus, trojna norveška zmaga v Vikersundu, Domen Prevc četrti

Poljak Kamil Stoch je bil šesti na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev na velikanki v Vikersundu in je že pred finalom v Planici osvojil veliki kristalni globus. Prva tri mesta na tekmi so zasedli domači, norveški skakalci. Zmagal je Robert Johansson (232 in 246 m/444,3), četrti pa je bil Domen Prevc (229 in 239,5 m/431,3).