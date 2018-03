Vox populi: Lista Marjana Šarca, SDS in vpliv rojenja muh enodnevnic

Čeravno so parlamentarne volitve tik pred vrati, so volilni rezultati in volilni izidi za večino strank še vedno neznanka. Favoritinje za relativno zmago so tri stranke, ki so po volilni podpori zelo izenačene. Take situacije v obdobju neposredno pred volitvami v minulem poltretjem desetletju še nismo imeli.