Izsiljevanje prednosti, premajhna varnostna razdalja, neupoštevanje čakajočih na prehodu za pešce so vsakodnevni prometni scenariji, ki so posledice človekovega individualizma, če pod tem pojmom vidimo osebo, živečo v svojem egocentričnem sistemu, okoli katere se vrti ves svet, ki pa je zopet sestavljen iz številnih egocentričnih svetov. Mladi vozniki obsegajo starostno skupino od osemnajst do štiriindvajset let in so v številnih očeh velika ovira na cesti, češ da ne vozijo najvarneje, kar ni daleč od resnice. In če pravijo, da na mladih svet stoji, bi morda lahko iz tega naredili izpeljanko: kakor vozijo mladi danes, takšna nekako bo kultura v prometu v prihodnosti; a bi verjetno kar hitro ugotovili, da gre za zgrešeno trditev. Prej bi namreč lahko potegnili vzporednice med mladino in preostalo populacijo.

Mladostniki so ogledalo družbe, v katerem je odsev še izrazitejši. Ti so velikokrat neustrašni »frajerji in frajerke«, ki preizkušajo meje svojih sposobnosti in sposobnosti svojega avtomobila. Že od nekdaj velja, da če kdo ne sledi pravilom, so to ravno mladi, zato njihovo vedenje ni presenetljivo, kar še zdaleč ne pomeni, da je opravičljivo. Tudi naše babice in dedi niso bili kaj drugačni mladi vozniki, le da so živeli v časih, ko promet še ni bil takšen gost, živčen vrvež. Ta razlika je tudi razlog, da na današnjo vozniško mladino pada tako slaba luč. Brez skrbi… Slovenske avtošole še vedno odlično služijo svojemu namenu, zato če se želimo zgražati nad prometno (ne)varnostjo mladih, se najprej ozrimo na prometne navade populacije nasploh.

Kje je drastična razlika? Nikjer. Pri enih in drugih je na primer najpogostejši vzrok za umrljivost na cesti ravno neprilagojena hitrost – torej neupoštevanje pravil, kar očitno ni posledica mladostniške radoživosti, upornosti ali neustrašnosti, ampak »črv« sodobne družbe. Njeni značilnosti, ki se v prometu najbolj odražata, sta ravno svojeglavost in samozadostnost, ko ne vidimo drugih. Na tem mestu pa se moramo zavedati, da je promet skupek pravil in da individualizem takšne sisteme pač poruši. Da o hitrem tempu življenja, ki preganja ljudi tudi na cesti, niti ne govorimo. Si lahko predstavljate sodobnega/mladega voznika brez mobilnega telefona? Le malo drugačen primer od predrznosti, ali drugače, neupoštevanja pravil, je pijanost za volanom, ki je ne bi opisovala le kot težavo, razširjeno predvsem med mladimi vozniki. Gre tudi za še eno značilnost že znanih novodobnih individualistov, ki živijo v oblakih, do koder po njihovo nezgoda ali celo smrt res ne more seči.

Promet nam omogoča napredek, zato ga velja nadgrajevati in upoštevati njegova pravila. Pri tem niso mladi tisti, ki kvarijo celotno sliko, ampak so le potenciran odraz kolektivne kulture, ki pa jo lahko rešuje le vsak posameznik pri sebi, s svojimi odločitvami.