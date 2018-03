Varnost v cestnem prometu je nekaj, kar moramo imeti vedno v mislih. Kakršna koli neprevidnost lahko pripelje do prometnih nesreč, katerih posledice so človeške tragedije. Res je, da jih ne bo mogoče nikoli popolnoma odpraviti, lahko pa bistveno vplivamo na raven prometne varnosti udeležencev v prometu. Prometna varnost se je v obdobju preteklih deset let v Sloveniji izboljšala, a v Posavju poslabšala, Za oceno razmer in vzroke smo povprašali komandirja policijske postaje v Brežicah Srečka Medica in njegovega pomočnika, ki je odgovoren za prometno varnost, Aleša Lorberja.

Nesreč je več

Gospod Lorber je povedal, da se nesreče najpogosteje zgodijo v naseljih brez uličnega sistema, na lokalnih cestah in pa v samem naselju Brežice. Vzroki za te nesreče so različni: neprevidnost ljudi, neprilagojena hitrost, nepravilni in nevarni premiki vozil (speljevanje), vinjenost, neupoštevanje prednosti. Leta 2017 se je na območju PP Brežice pripetilo 162 prometnih nesreč, kar je pet odstotkov več kot leta 2016. Kar štiri osebe so izgubile življenje, 13 pa je bilo huje poškodovanih. Zmanjšalo pa se je število nesreč s poškodbami, čeprav je huje poškodovanih več kot leta 2016. Na splošno pa se je število prometnih nesreč povečalo.

Dejstvo je, da so vozniki s stažem do dveh let večkrat udeleženi v prometne nesreče kot pa izkušenejši vozniki. Leta 2017 je bilo 19 prometnih nesreč s takimi udeleženci, kar je kar 58 odstotkov več kot leto prej. Od teh 19 so jih kar 16 povzročili mladi, medtem ko so jih leta 2016 povzročili samo osem. Ugotavljajo, da mladi vozniki precenjujejo svoje sposobnosti in menijo, da s pridobitvijo vozniškega izpita že znajo vse. Polovica vseh prometnih nesreč, ki so jih povzročili, je nastala zaradi neprilagojene hitrosti. Petindvajset odstotkov nesreč pa so povzročili v vinjenem stanju.

Prometna varnost na območju občine Brežice in pa tudi Posavja je regijsko gledano zelo slaba. Negativno izstopa že zadnji dve leti, kar vidimo po številu smrtnih žrtev in tudi številu huje in lažje poškodovanih. Na območju občin Brežice, Krško in Sevnica je bilo leta 2017 kar pet smrtnih žrtev, leto prej pa sedem. Število teh se znatno povečuje, kar nam lahko priča o slabi prometni kulturi in varnosti Posavja. Prisotnost mejnih prehodov ne vpliva bistveno na število prometnih nesreč. Večino prometnih nesreč povzročijo domačini. Tujci so torej previdnejši.