Ni skrivnost, da se zaradi neprevidnosti in slabih odločitev v prometu zgodijo hujše nesreče, ki pustijo dolgotrajne posledice. Veliko udeležencev prometa na cesti konča svojo življenjsko pot, nekaterim pa poškodbe popolnoma spremenijo življenje. Na Gimnaziji Brežice so nam štirje dijaki zaupali, kako so sami doživeli prometno nesrečo, ter povedali nekaj o svojih občutkih in posledicah nesreče.

Fredi Tomše je bil s prijatelji pozno zvečer namenjen domov. Nikoli ni pomislil, da bi se lahko zgodila nesreča, a spolzka cesta ni bila prizanesljiva. Voznik avta je v ovinku izgubil nadzor, nato so se zaleteli v drevo. Strahu ni manjkalo in smrt se je dalo zavohati. Od fizičnih posledic je staknil le odrgnino na kolenu, v nasprotju z avtom, ki je bil močno poškodovan. Frediju je bilo po nesreči nelagodno stopiti v avto, dokler se ni s strahom soočil in dojel, da ni edini, ki se mu je to pripetilo. Sama nesreča pa ga je izučila, da je v življenju pomembna previdnost.

Nesreča na železniškem prehodu

Jon Krajic Tomin se je pozno zvečer z mamo (voznica) in njeno prijateljico peljal proti domu. Prispeli so do prehoda čez železniško progo v obliki črke S. Z nasprotne strani je z veliko hitrostjo pripeljal audi in zadel njihov avto. Voznik audija (star okoli 30 let, v družbi dveh prijateljev, vinjen) je agresivno speljal in pobegnil s kraja nesreče. Njegova mama je takoj poklicala policijo. Na srečo je fizične posledice utrpel le njihov avto. Jon pa je takoj, ko se je zavedal doživetega, dobil panični napad. Začel je histerično jokati ter kričati, saj ga je nesreča zelo pretresla in zaznamovala. Tega prehoda se je še nekaj časa zelo bal, a je ta strah zdaj že minil. Sam pa odločno trdi, da ne bo nikoli stopil v avto pod vplivom alkohola, ne kot voznik in ne kot sopotnik vinjenega voznika. Njegovo sporočilo je: »Vozite varno, še najbolj pa takrat, ko imate ob sebi sopotnike, za katere je voznik vedno odgovoren!«

Marcel Prosen je doživel nesrečo že dolgo tega, a se vsega spominja. Bil je z družino. Vozili so se po avtocesti iz Ljubljane v Krško. Bil je sopotnik, sedel je zadaj. Med vožnjo so nenadoma opazili, da je avto poleg njih začel pospeševati. Pred njim je bil tovornjak, zato jim je izsilil prednost. Avto ni bil sposoben za takšen nenaden zavoj, zato je voznik izgubil nadzor nad vozilom in avto se je začel vrteti okrog svojega težišča. Na veliko srečo se jih je le malo dotaknil. Kriv je bil seveda voznik vzporedno vozečega vozila. Na srečo nihče ni utrpel večjih poškodb. Ta nesreča na Marcela ni močno vplivala, pove pa, da je dobil dobro povratno informacijo, kaj se zgodi, če nisi pazljiv, ko voziš, če izsiljuješ prednost oziroma voziš prehitro. Od nesreče dalje je med vožnjo osredotočen le na promet.