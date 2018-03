Nato pa se moje jutro na dan D ni začelo najbolje. Nikjer nisem našla svojih udobnih črnih pajkic, niti srečne verižice. Govorila sem si, da se moram umiriti, da to ni slabo znamenje in da bo vse v redu. Starejši brat me je odpeljal do izpitnega centra in tam sem čakala, da pride moj inštruktor. V avtomobilu sem si nastavila sedež in vsa ogledala. »Saj zmoreš!« sem si po tiho govorila. V avto je vstopila meni določena ocenjevalka. Dala je vsa navodila in začela sem vožnjo. Od začetka je šlo vse super, pogosto sem preverjala notranje in zunanja ogledala, na križiščih gledala levo in desno. Nato pa je prišla na vrsto avtocesta. Mačji kašelj, pravite? Saj bi bil res, če ne bi imela nesreče s prestavami. Ko sem želela iz četrte prestaviti v peto, je ta skočila nazaj v tretjo. Avto je zavrl in spustil grozen zvok. Hvala, no daj, še bolj rjovi, še bolj me izdaj. Srce mi je začelo razbijati in v moji glavi so se prižgale alarmne lučke. Pokusila sem ponovno, toda menjalnik ni in ni hotel ostati v peti prestavi ter je konstantno skakal nazaj v tretjo. V ogledalu sem čutila pogled ocenjevalke in slišala, kako si nekaj hitro zapisuje. To je moj konec, vem. Od tega trenutka dalje je šlo le še navzdol. Če na koncu povzamem besede ocenjevalke: »Avtocesta je najlepša stvar, ki se lahko zgodi kandidatu. Žal, izpitne vožnje niste opravili.« Pa je to, da nisem našla pajkic in verižice, le bilo slabo znamenje. Rahlo razočarana sem odšla domov. Se zgodi, so mi vsi rekli, redkokomu uspe v prvo. To je bil tudi zame, odličnjakinjo, prvi izpit, ki ga nisem opravila. Ah ja, življenje ni potica.

Nato je preteklo nekaj časa in spet sem se prijavila na izpitno vožnjo. Na mojo nesrečo je ravno na ta dan zapadel svež sneg, jaz pa še nikoli prej nisem vozila v takšnih razmerah. Moj prvotni termin so z jutranje ure prestavili na popoldansko zaradi neočiščenih cest. Lahko si mislite, da je vse v meni kričalo: »Slabo znamenje, slabo znamenje!« Pa še res je bilo. Tokrat sem bila precej bolj živčna kot prvič, čeprav je bil ocenjevalec izredno prijazen. Nisem šla na avtocesto, sem pa vozila po ozkih ulicah, precej zasneženih.

Izpit sem imela ravno v času, ko se večina ljudi vrača iz službe, zato se nisem mogla izogniti srečanjem z drugimi avtomobili. In to na teh ozkih ulicah, kjer se umakniti nisem mogla nikamor drugam kot na sneg. Kar pa je bila prva napaka. »Ne na sneg, ker lahko avto zdrsne in nas odnese s ceste!« V nekem trenutku me je ocenjevalec opozoril, da bi morala v teh razmerah peljati v drugi prestavi in ne v tretji – najbrž dobronameren komentar, ki pa je v meni sprožil hitrostno bitje srca. Nato sem prišla v del ulice, kjer je bilo treba nepričakovano močno zaviti, in to v klanec, na kar pa se je avto odzval tako, da se je ustavil. V tistem trenutku sem bila že na robu solz in vedela sem, da bom tudi tokrat padla. Nato še speljati nisem mogla, ker je zaradi snega drselo, dodaten pritisk pa je ustvarjal avto za mano. Polomija, totalna polomija. Dušilo me je, solze so kar same tekle in realno sem si želela le, da bi enkrat že bilo vsega konec. In v opomnik: tokrat sem imela svoje pajkice in verižico. Najbrž le ni bil moj dan.

Čeprav sem potem doma res jokala in preklinjala ta nesrečni sneg, ki ga v resnici obožujem, sem se kmalu potolažila. Se bom pač še tretjič prijavila na izpitno vožnjo. Na upravni enoti me zdaj že tako in tako poznajo. Naslednjič mi bo uspelo. Ne bom dovolila, da bi kakšna slaba znamenja to preprečila. Zanašam se na to, kar pravijo: v tretje gre rado! Vsaj upam, da res…