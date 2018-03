Strokovnjaki OPCW bodo v ponedeljek vzeli vzorce, ki jih bodo nato preučili visoko priznani mednarodni laboratoriji, ki jih je izbral OPCW, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je medtem povedal, da britanska vlada preučuje možnost sprejetja zakona, podobnega tistemu, ki so ga sprejeli po smrti odvetnika Sergeja Magnitskega v priporu v Rusiji leta 2009. Zakon so sprejeli leta 2012, z njim pa so kaznovali ruske uradnike, obtožene kršitev človekovih pravic. Zamrznili so jim premoženje in prepovedali izdajo vizumov zanje.

Ruski veleposlanik pri EU Vladimir Čižov pa je danes znova zavrnil vpletenost Moskve v poskus umora Skripala in zatrdil, da »je Rusija kemične strupe nehala proizvajati leta 1992«.

Britansko zunanje ministrstvo je te trditve že ovrglo, saj da imajo »informacije, ki kažejo, da je Rusija raziskovala načine za razvoj živčnih strupov«. »Del tega programa sta bila tudi razvoj in shranjevanje novičoka,« so zapisali.

Čižov je sicer namignil, da bi lahko ta strup, imela tudi Velika Britanija, saj živčne strupe običajno primerjajo z vzorci v lastnih laboratorijih. Johnson je to označil za satiro.