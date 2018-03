V Kosinjski dolini reka Lika že poplavlja. Voda je zalila najmanj 30 hiš, ljudje ostajajo brez elektrike. Kakih 500 prebivalcev je odrezanih od sveta, saj so ceste poplavljene, tako da so odvisni od čolnov. Vrhunec poplavnega vala sicer šele prihaja, dopoldne se je gladina reke zviševala za kar pet centimetrov na uro, poročajo hrvaški mediji.

Nevarno naraščajo tudi vodostaji reke Save pri Jasenovcu, najhuje je tam v kraju Trebež, in reke Korane na območju Karlovca, kjer je med drugim že poplavljen kraj Logorište. Narašča reka Una v Hrvaški Kostajnici, od koder poročajo o najmanj 13 v zemeljskih plazovih uničenih objektih. Tudi tu so v veljavi izredne razmere.

Tudi na območju Siska danes ostaja napeto. Čeprav je najvišji vodni val Kolpe in Save tam že prešel, namreč vodostaji zaradi nadaljnjih padavin zdaj spet naraščajo.

Kot so medtem sporočili s hrvaškega obrambnega ministrstva, vojska še naprej pomaga v obrambi pred poplavami na območju Jasenovca, Letovanića in Karlovca. Prav tako ljudem pomagajo pripadniki hrvaške gorske reševalne službe (HGSS). Kot je poročala HRT, so na terenu vse interventne enote, ki predvsem dodatno utrjujejo protipoplavno zaščito.