Zvečer in ponoči se bodo padavine od juga spet nekoliko okrepile. V notranjosti Slovenije bo rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Burja se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5, na Goriškem in ob morju okoli 3 stopinj.

V ponedeljek bo oblačno. Ponekod v notranjosti bo občasno še rahlo snežilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem do 7 stopinj.