Ker je izid današnjih volitev bolj ali manj znan vnaprej, se v Kremlju bojijo, da jih bo zaznamovala nizka udeležba, ki bi zmanjšala legitimnost rezultata, zato so vložili veliko truda v prepričevanje Rusov, naj pridejo na volišča. Tudi Putin je v petek pozval državljane, naj se udeležijo volitev.

Volišča so se odprla ob 8. uri zjutraj po lokalnem času in se bodo zaprla ob 19. uri, nazadnje v ruski eksklavi Kaliningrad na meji z EU. Takrat naj bi bili že tudi znani prvi rezultati - zaradi velikih časovnih razlik, saj Rusija obsega kar 11 različnih časovnih pasov, bodo do zaprtja volišč na zahodu države na vzhodu Rusije, še posebej pa na Daljnem vzhodu in Sibiriji, že lahko prešteli precejšen delež glasovnic.

Od tam medtem že tudi prihajajo prva, za Kremelj pomirjujoča poročila o visoki volilni udeležbi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Visoka volilna udeležba na Kamčatki Na polotoku Kamčatka naj bi tako v prvih sedmih urah od odprtja volišč glasovalo dobrih 54 odstotkov volilnih upravičencev, kar je kar osem odstotnih točk več kot na prejšnjih predsedniških volitvah leta 2012. S sibirskega Irkutska poročajo o šest odstotnih točk višji udeležbi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med tistimi, ki so na enem od volišč v Moskvi danes že oddali svoj glas, je tudi sam Putin. Ob tem je po navedbah ruske tiskovne agencije Interfax dejal, da je »prepričan v pravilnost programa, ki ga predlagam za državo«. Volilnega izida ni želel napovedovati. Kot je zatrdil, mu je vseeno, s kakšno prednostjo bo zmagal, zadovoljen bo z vsakim odstotkom, ki mu bo omogočil nadaljnje »izpolnjevanje nalog predsednika«. Na volitvah leta 2012 je bila volilna udeležba sicer 65,3-odstotna, Putin pa je slavil s 64,4-odstotno podporo, spominja dpa. Volilnih upravičencev v Rusiji je približno 109 milijonov. Tokrat na volitvah sodelujejo tudi prebivalci nekdaj ukrajinskega polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila pred natanko štirimi leti, prav na današnji dan.