#foto Španci na ulicah zahtevali boljše pokojnine

Več deset tisoč Špancev se je danes kljub dežju in snegu zbralo na ulicah mest, kjer so zahtevali boljše pokojnine. Med drugim so demonstracije potekale v Madridu, Barceloni, Sevilli in Bilbau, kjer so upokojenci izrazili nasprotovanje pokojninski politiki premierja Mariana Rajoya, ki podpira zasebne pokojninske sklade.