Preiskovalno komisijo, ki jo vodi Jani Möderndorfer (SMC), zanima, kako je lahko iranski državljan Iraj Farrokhzadeh v času, ko za Iran veljale mednarodne sankcije, s transakcijami denarja prek NLB opral za približno milijardo dolarjev. V banki se niso resno ukvarjali z zadevo, v uradu za preprečevanje pranja denarja so se dolgo spraševali, za kaj gre, medtem pa je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) dobivala zelo jasne namige o spornem dogajanju in se odločila napisati posebno poročilo o vseh zbranih podatkih, je povedal Pahorju.

Pahor poročila ni prebral

To poročilo je Sova novembra 2010 posredovala na sedem različnih naslovov, tudi predsednika vlade. Pahor je to potrdil, a povedal, da sam vseh obveščevalnih poročil ne bere, saj jih je veliko in tudi niso vsa enako pomembna. Za to ima svetovalce. »Predsednik vlade kot tudi države mora delo organizirati tako, da se lahko zanese na to, da sprejema prave in pomembne odločitve,« je dejal.

Domneval pa je, da je v njem navedeno, da se s to zadevo že ukvarja urad za preprečevanje pranja denarja. »Če se je konec leta 2010 z zadevo že ukvarjal urad, potem so se verjetno vsi pristojni v državi, s tega vidika torej ni bilo nič zamujenega, če se na poročilo ni odzval nihče v uradu predsednika vlade,« je dejal. Poleg tega pa predsednik vlade ni tisti, ki dobi neko informacijo Sove in potem odredi ukrepanje.

Zaposleni v Sovi so delali dobro. »S Sovo sem dobro sodeloval in bila je koristno orodje v mojih prizadevanjih,« je dejal Pahor. »Vendar pa v tistem času moja skrb ni bila proliferacija jedrskega orožja,« je odgovoril na Möderndorferjevo vprašanje, ali se zaveda, da je NLB v času njegovega mandata kršila mednarodni embargo na Iran.