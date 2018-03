Tehnologija VAR (Video Assistant Referee) bo tako prvič v uporabi za letošnje svetovno prvenstvo v Rusiji. VAR služi razreševanju spornih odločitev, ki jih spregledajo sodniki na igrišču. S tehnologijo lahko preverijo, ali je šlo za prepovedani položaj, prekršek za rdeč karton ali enajstmetrovko.

»Imeli bomo prvo svetovno prvenstvo z VAR. Sodniki so tehnologijo sprejeli in odobrili in zaradi te odločitve smo zelo veseli. To je zgodovinska odločitev,« je ob tem dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

VAR se od te sezone že uporablja v nemškem in italijanskem prvenstvu ter v angleškem pokalu, kljub nekaterim pomislekom pa so se tudi pri Fifi zdaj odločili poseči po novi tehnologiji.