»Ruski odziv ne spremeni dejstva - poskusa umora dveh ljudi na britanskih tleh, za kar ni drugega zaključka, kot da je kriva ruska država,« je dejala Mayeva. Velika Britanija bo v prihodnjih dneh po njenih besedah premislila o nadaljnjih korakih.

Opozorila je še, da ne bo dopustila, da ruska vlada ogroža življenja britanskih državljanov in drugih na britanskih tleh. Pri tem je dodala, da pa Velika Britanija ni sprta »z ruskimi ljudmi«.

Velika Britanija za napad na Skripala in njegovo hčerko Julijo krivi Rusijo. Našli so ju 4. marca nezavestna na klopi v Salisburyju. Zastrupljena sta bila z živčnim strupom, razvitim v nekdanji Sovjetski zvezi. Oba sta v kritičnem stanju v bolnišnici.

London je zato minuli teden uvedel več ukrepov, med drugim je izgnal 23 ruskih diplomatov. Britanski zunanji minister Boris Johnson je v petek dejal, da je napad najverjetneje odredil ruski predsednik Vladimir Putin, kar je Moskva odločno zavrnila.

Medtem je Moskva danes v odgovor med drugim napovedala izgon 23 britanskih diplomatov in ustavitev dejavnosti Britanskega sveta po državi.

Britanski svet je danes sporočil, da obžalujejo odločitev, saj so lahko v času diplomatskih in političnih napetosti kulturne in izobraževalne priložnosti ključnega pomena, da se ohrani dialog med ljudmi in institucijami.