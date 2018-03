Vseh 2970 delegatov je potrdilo izvolitev 64-letnega Xija za predsednika Kitajske in predsednika državne vojaške komisije. Glasovanje je bilo formalnost, potem ko je kitajski ljudski kongres minulo nedeljo v ustavo zapisal odpravo omejitve dveh predsedniških mandatov, s čemer so tlakovali pot za to, da bo Xi predsednik Kitajske ostal tudi po letu 2023, ko se mu izteče drugi petletni predsedniški mandat.

Ljudski odposlanci so poleg tega v ustavo vpisali »Xi Jinpingovo misel o socializmu s kitajskimi značilnostmi za novo dobo«. Pred tem je njegovo misel v statut vpisala tudi kitajska komunistična partija. S tem so ga povzdignili na panteon kitajskih voditeljev, ob bok ustanovitelju ljudske republike Mao Zedongu in arhitektu tržnih reform Deng Xiaopingu.

Soglasna izvolitev je sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa izjemen dogodek celo za kitajski ljudski kongres, ki ne zavrne nobenega predloga, saj je običajno vsaj peščica poslancev vzdržanih ali pa jih glasuje proti.

Wang Qishan, Xijev dolgoletni zaveznik, se je vrnil v politiko, saj je bil izvoljen za podpredsednika države z 2969 glasovi in enim proti. 69-letni Wang je pet let vodil pomembno komisijo za boj proti korupciji, dokler ga lani niso upokojili, potem ko je presegel neuradno upokojitveno starost 68 let.

Wang bo imel toliko oblasti, kot bo želel Xi Med njegovim vodenjem komisije so zaradi korupcije kaznovali več kot 1,4 milijona uradnikov, med njimi po navedbah kritikov tudi Xijeve politične tekmece. Podpredsedniški položaj je večinoma protokolarne narave, vendar pa bo Wangu omogočil vodenje zunanje politike, še posebej glede odnosov z ZDA, navaja dpa. »Wang bo imel toliko oblasti, kolikor mu je bo dal Xi,« meni politični analitik Deng Yuwen. Potem ko je Xi med svojim prvim mandatom utrdil svojo oblast, izoliral rivalske politične frakcije in se obdal z zvestimi ljudmi, bo po ocenah poznavalcev vloga Wanga zaščita predsednika pred morebitnimi težavami v partiji. Wang naj bi postal tudi član nove, močnejše zunanjepolitične ekipe, ki bo v celoti znana v ponedeljek, ko bodo delegati izvolili novo vlado. Preden je prevzel vodenje boja proti korupciji je bil Wang tudi podpredsednik vlade, pristojen za gospodarska vprašanja in je vodil pogovore z ZDA in Evropsko unijo.