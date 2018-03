NHL: Nashville si je že zagotovil končnico

Hokejisti Nashville Predators niso odprli šampanjca, čeprav so postali prva ekipa, ki si je v severnoameriški ligi NHL to sezono zagotovila nastop v končnici. Plenilci so na gostovanju v Denverju s 4:2 premagali Colorado Avalanche. Po dvakrat sta zadela Colton Sissons in Filip Forsberg, rezervni vratar Juuse Saros pa je za zmago zbral 33 obramb.