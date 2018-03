Novela določa višino pomoči ob rojstvu otroka, in sicer 280 evrov, ne glede na materialni položaj družine in velja za otroke rojene od 1. januarja 2018. Od 1. januarja 2020 pa bodo pomoč dodeljevali v obliki dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti na primer za otroško opremo, potrebščine za otroke in otroško hrano.

Z novelo uvajajo nov način izrabe očetovskega dopusta, ki je enostavnejši, preglednejši in fleksibilnejši, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadar koli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole.

Novost je pri pravici posvojiteljev do starševskega dopusta. Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, bo lahko za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let, uveljavil pravico do starševskega dopusta v trajanju 30 dni.

Novela določa tudi starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer za otroka do štirih let.

Poleg tega novela sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine.