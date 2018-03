Prizemljila ga je ljubezen do dragega vina

Ker sta mu preveč pomenili steklenici vina, ki ju ni smel vzeti na letalo, je 67-letni Nemec nazadnje ostal na tleh. Na pot na Tajsko je vzel izbrani steklenici, a je storil napako, da ju je shranil v ročni prtljagi. Ko so mu varnostniki na frankfurtskem letališču rekli, da mora to drago poslovno darilo za gostitelja vreči v smeti, je Nemec mislil, da ima boljšo idejo. Namesto da bi poldrugi liter žlahtne kapljice pristal med odpadki, ga je poznavalsko zlil v želodec. Ni pa pomislil na to, da ga opazno vinjenega ne bodo spustili na letalo. Ko je skušal mimo nadzornikov steči na letalsko stezo, ga je nazadnje aretirala policija, alkotest je pokazal skoraj promile alkohola v krvi. Domov se je moral odpraviti s taksijem. »Danes sem zmetal že toliko denarja proč, da ta dodatni strošek za taksi nima nobenega pomena,« je dejal uniformirancem. Pri tem bržkone ni upošteval podatka, da ga še čaka plačilo do 10.000 evrov kazni.

Makrobiotična sekta

V Italiji so zaprli možakarja, ki je vodil silno zanimivo makrobiotično sekto. Člane in goreče privržence makrobiotike je zasužnjil, zaprl jih je v hišo, predati so mu morali ves denar ter jih je, kakopak, prisilil v strogo makrobiotično dieto. Eden od privržencev je ob aretaciji guruja tehtal 35 kilogramov. Guru Mario Pianesi je svojim privržencem dopovedal, da zdravila ne delujejo, da zdravijo le simptome, ne pa bolezni, in da so zdravniki čisto navadni morilci. Prepričal jih je, da opustijo klasično medicinsko zdravljenje in se raje prepustijo njegovim makrobiotičnim nasvetom. Ni se dobro končalo. Toliko v poduk in razmislek. Zdajle si bomo pa privoščili eno kranjsko klobaso in malce kislega zelja, kajne? Je morda celo bolj zdravo kot sektaška makrobiotika.

Buš ti meni kamne metal?!

Poučna je tudi zgodbica iz hrvaškega Šibenika. Tam sta se nevzgojena mulca spravila nad možakarja in mu v okno metala kamenje. Ko sta prišla še v drugo in mu šipo tudi razbila, je imel 40-letni Šibeničan vsega dovolj. Usedel se je v avto in se pognal za mularijo. Sledil je pravi filmski pregon, zapeljal je na »nogostup«, kot Hrvati rečejo pločniku, tako da je eden od fantov padel po tleh in se poškodoval. Policija pa potem ni prijela fantičev, pač pa možakarja in ga kazensko ovadila zaradi ogrožanja varnosti in življenja otrok.

Bolan

Čeprav je v glavni vlogi Bolgar, se vendarle vračamo na domača tla. Zaskrbljeni vozniki so na Dolenjskem na pomoč poklicali policiste, saj so opazili tovornjakarja, ki je po avtocesti vozil z desetimi kilometri na uro in zraven še malce vijugal. Sprva se voznik za policiste, ki so ga želeli ustaviti, sploh ni zmenil, ustavil je šele, ko so zapeljali predenj. Tudi iz kabine tovornjaka ni želel izstopiti, ven so ga morali potegniti s »prisilnimi sredstvi«. Ves čas se je aktivno upiral in želel pobegniti. Na koncu so ga policisti le obvladali in na pomoč poklicali zdravnika, ki je ugotovil, da je Bolgar bolan. A bežjte, no.

Vlak ima prednost?!

Tudi na koncu te zadnje zgodbice bomo zapisali: »A bejžte, no.« Na Jesenicah je proti večeru voznik z osebnim avtomobilom trčil v zapornico na prehodu ceste čez železniško progo. V nesreči je k sreči poškodoval le zapornico, policisti pa ga obravnavajo zaradi nepravilne vožnje z vozilom na prehodu ceste čez železniško progo. Bližnjega srečanja z vlakom ni bilo. Da imajo policisti prepogosto opraviti z norci na cestah, ki ne razumejo osnovnih pravil, pa priča navodilo tiskovnega predstavnika gorenjskih policistov, ki ga je zapisal ob poročilu o ponesrečeni zapornici. »Opozarjamo, da ima na prehodu ceste čez železniško progo vlak prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa. Zato se morajo udeleženci pred prehodom ustaviti.« A bejžte, no.