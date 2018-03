Se je pa slovensko prvenstvo v minulem ciklusu izkazalo za predvidljivo. Vključno z nedavno skopo zmago Gorice proti Aluminiju. Konec tedna bo bolj zagaten. Sladica bo soočenje Rudarja in Celja, v katerem gre predvsem pričakovati gole. 1,75 je za »over« 2,5 in 1,72 za oba gol. Legitimno se zdi odigrati tudi 2,05 na nulo v polčasu. V tekmi Maribor – Krško ni veliko na voljo. Mariborska zmaga je več kot pričakovana in to bržkone z več kot enim golom razlike, za kar je na voljo znosnih 1,65. Kaj več je že vprašljivo in bolj zanimiva je kvota 1,74, da Krško kljub Škrbiću ne bo zadelo. Plus dva gola hendikepa v vrednosti 2,40 je na voljo za zmago Olimpije nad Ankaranom, vendar pa spet previdnost kliče, da se morda velja vseeno zadovoljiti z zgolj plus 1, kar vseeno obeta 1,55. Tudi v tem primeru se kot izhod ponuja 1,77 na to, da Ankaran ne bo zadel. V napadalnem smislu se še najbolj zanesljive pravzaprav zdijo Domžale, ki doma pričakujejo Aluminij. Trio »starcev« Ibričič, Ibraimi, Kirm ob tvorni soudeležbi drugih je verodostojen, vseeno previdnih 1,55 na zmago gostiteljev z več kot golom razlike je pa slej ko prej najbolj gotova stava od vseh. Za konec še najbolj tvegana tekma Triglav – Gorica. Kranjčani lahko vsakomur zabijejo, sploh če lahko nasprotnika čakajo na polprotinapadih. A tudi od vsakega dobijo gol. Tako tudi od pretresene Gorice, ki bi pa znala znova nastopiti s pretežno domačijskim kadrom, ki si je izboril zmago nad Aluminijem. Intuicija namiguje na rezultat okoli 1:1 oziroma prej na manj kot več golov. Za konec še namig iz južne Slavije. V turbulentni srbski ligi se beograjski Rad odpravlja v goste k Spartaku iz Subotice. Kvota 6 je na dvojko in 2,35 na dvojni znak na Rad. Menda za poskusiti?