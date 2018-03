Višja precepljenost otrok: največ so opravili virusi

Velik del slovenskih mater ima zadržke do cepljenja. Prva nacionalna raziskava o odnosu do te zaščite proti nalezljivim boleznim je hkrati pokazala, da mame zelo zaupajo pediatrom, ki jim cepljenje priporočajo. To protislovje kaže, kako težko je biti starš v času družbenih omrežij, kjer je lažje priti v stik z zablodami kot z verodostojnimi dejstvi. Čeprav so strahovi, ki jih širijo dobro organizirana proticepilna gibanja, mamam očitno segli do srca, na koncu večina stavi na zdravnikovo znanje. Vseeno je bila škoda že narejena. Precepljenost je vse do lanskega preobrata upadala.