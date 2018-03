Španska policija je v zvezi s financiranjem lanskega referenduma o neodvisnosti Katalonije v četrtek opravila preiskavo na sedežu katalonske vlade in v prostorih civilnodružbenega gibanj Omnium Cultural, ki je aktivno sodelovalo pri njegovi organizaciji. Preiskovalni sodniki sumijo, da je bil referendum financiran z javnimi sredstvi. Poleg tega je špansko državno tožilstvo naložilo vrhovnemu sodišču, da preuči možnosti za aretacijo odstavljenega predsednika Carlesa Puigdemonta in ministra nekdanje katalonske vlade Meritxella Serreta ta konec tedna v Švici.

Po odredbi sodnika Juana A. Ramireza Suyerja, ki vodi preiskovalni postopek, je španska guardia civil v četrtek zjutraj vdrla v palačo katalonske vlade (od danes pod nadzorom madridske vlade) in sedež gibanja Omnium Cultural. V preiskavi, ki je trajala 12 ur, je policija zaplenila več dokumentov in računalnikov, na katerih bodo poskušali najti dokaze o uporabi javnih sredstev za financiranje nedovoljenega referenduma. Sočasno je potekala preiskava v stanovanju Antonija Molonsa, ki je bil do četrtka minister za informiranje, tega so najprej aretirali, po opravljeni preiskavi pa izpustili. Skupaj z visokimi predstavniki odstavljene katalonske vlade je v preiskovalnem postopku 30 oseb, ki jim želijo dokazati krivdo za nezakonito uporabo javnih sredstev.

Španska policija je izdala dve poročili o stroških izvedbe referenduma, ki naj bi bili podlaga za tožbo proti odstavljenemu podpredsedniku Oriolu Junquerasu in četverici ministrov nekdanje katalonske vlade, ker da so avtorizirali plačilo fakture podjetju Unipost za pisemske pošiljke z referendumskim gradivom. Ti stroški naj bi znašali okoli milijon evrov, še pol milijona evrov pa naj bi po mnenju policije porabili za oglaševanje. Namesto predsednika organizacije Omnium Cultural Jordija Cuixarta, ki je od lanskega oktobra v zaporu, se je odzval njen podpredsednik Marcel Mauri, ki zagotavlja, da policija pri njih ne bo našla nobenih povezav z odstavljeno vlado, ker v njihov proračun 85 odstotkov prispevajo člani, preiskavo pa je označil za šov, poskus ponižanja, represijo in kršitev človekovih pravic.