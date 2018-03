375.000 mercedesov CLS prvih dveh generacij so prodali od leta 2004 do lani. V to je všteta prodaja v več kot 180 državah po vsem svetu, kjer je mercedes CLS naprodaj, pri čemer je zanimiv denimo podatek, da imajo na azijskih trgih vgrajeno posebno hupo z drugačnim zvokom. 392 mercedesov CLS je bilo po podatkih podjetja Ardi ob koncu lanskega leta registriranih v Sloveniji.

»Z modelom CLS smo pred 14 leti ustvarili nov razred, tako imenovani segment štirivratnih kupejev. Šlo je za prvi avto, ki je združeval udobje in funkcionalnost limuzine z eleganco in dinamičnostjo kupeja. Omenjena kombinacija je navdahnila tudi tekmece, ki so kasneje predstavili oblikovno podobno zasnovane avtomobile. Naš odgovor je bila druga generacija modela CLS, s tretjo pa želimo nadaljevati zgodbo o uspehu. Pogoji za to so odlični,« pravi Holger Kraiss, sodelujoči pri razvoju mercedesa CLS, ob predstavitvi tretje generacije avtomobila

4,5 s je z mesta do hitrosti 100 km/h potrebovala prva generacija modela CLS 63 AMG, katere motor je premogel 514 konjev (378 kilovatov) moči. To je do desetinke enako, kot potrebuje najnovejši tretje generacije, le da gre pri tem za prvo različico AMG, ki je na voljo, to pa je CLS 53 AMG, ki ima občutno manjšo moč od omenjenega (435 KM/320 kW plus dodatnih 22 KM/16 kW, ki jih zagotavlja sistem EQ boost).