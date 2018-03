Severni mestni park je bogatejši za leseno-medeninasto mizo z dvema stoloma, postavljenima drug proti drugemu. Prostor sta v sklopu programa Umetnost za Amnesty uredili Mestna občina Ljubljana in nevladna organizacija Amnesty International Slovenija. Imenuje se Prostor Václava Havla. Ime, ki ga je prostor dobil po češkem dramatiku in državniku, ni naključno. Václava Havla, disidenta in predsednika najprej Češkoslovaške in kasneje Češke, je namreč Amnesty International, ko je bil zaprt, razglasila za zapornika vesti, bil je tudi prvi prejemnik naziva ambasador vesti. Prostor Václava Havla je namenjen predvsem spodbujanju demokratičnega dialoga. »Sediš nekomu nasproti in razpravljaš. Tako preprosto je,« so o uporabi povedali pri slovenski Amnesty. Ljubljanski prostor je že petindvajseti po vrsti, leseno-medeninaste mizice z dvema stoloma so namreč postavljene po vsem svetu. Največ jih je na Češkem, prostor za spodbujanje demokratičnega dialoga pa imajo med drugim tudi v Washingtonu, Dublinu, Barceloni, Benetkah, Lizboni in Tel Avivu. Prostor je avtorsko delo Bořka Šipka, češkega arhitekta in umetnika, ki je bil deset let Havlov arhitekt in sodeloval tudi pri obnovi praškega gradu. žir