Zato nam nekaj časa ne bo treba gledati in poslušati tv-voditeljev na ekranih, še posebej na vodilni komercialni postaji, ki domet svojega voditeljstva zožijo na besede o gretju stolčkov, oklepanju oblasti, pogorevanju na sodiščih in obvezno spraševanje, kdaj bo odstopil minister, kdaj bo zamenjana ministrica in kdo bo nosil odgovornost. Ta enostavnost voditeljske pozicije tožnika in razsodnika ne žali le nas, temveč tudi poklic tv-voditelja. Skratka, za nekaj časa se bomo oddahnili od lajanja, nadiranja in praznega besedičenja.

Prav tako nam ne bo več treba gledati