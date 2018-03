Ti dve tekmi bosta hkrati tudi zadnji preizkušnji na skandinavski Raw Air turneji, na kateri je v odločni prednosti Kamil Stoch. Poljak je bil tudi danes v svojem razredu, ko je pristal pri 242 metrih. Drugi dosežek kvalifkacij je uspel Norvežanu Robertu Johanssonu (232,5 m). Drugo razdaljo dneva (236 m), ki je zadostovala za tretje mesto, pa je postavil njegov rojak Andreas Stjernen.

Od Slovencev se na posamično tekmo ni uspelo uvrstiti le Anžetu Semeniču. Nastop so si zagotovili Tilen Bartol, Jernej Damjan, Nejc Dežman, Domen Prevc, Anže Lanišek in Peter Prevc. Na osmem mestu je bil najbolj uspešen Bartol, Peter Prevc pa ni imel sreče, saj so sodniki ravno pred njegovim skokom znižali naletno mesto, je pa kljub temu poletel do oznake 211 metrov (16. mesto).