Makedonski reprezentant Agim Ibraimi je prepričljivo postal najboljši nogometaš 23. kroga v prvi slovenski ligi. Motor domžalske ekipe je krepko pripomogel, da je Maribor v Ljudskem vrtu doživel prvi spomladanski poraz, ki bi lahko imel posledice tudi v boju za naslov državnega prvaka.

Ibraimi je stari znanec slovenskih nogometnih igrišč, saj je igral že za štiri prvoligaše. Pred desetimi leti je nastopal za Olimpijo, sledila je krajša avantura pri lendavski Nafti in odmevnejši prestop v Maribor. Ibraimi je v vijoličastem dresu s sveto številko deset nastopal v ligi prvakov in evropski ligi. V najmočnejšem evropskem tekmovanju je dosegel vrhunec na domači tekmi s Chelseajem, ko je za veliki remi matiral Petra Čecha. Leta 2013 se je poslovil od ekipe izpod Pohorja, a se je po preizkušnji v italijanski prvi ligi za Cagliari hitro vrnil v Ljudski vrt. Dobil je slovensko državljanstvo, dokončno slovo iz Maribora pa ni imelo srečnega konca. Zgodila se je afera s sporočili SMS, ki sta si jih izmenjala z Zlatkom Zahovićem. Ibraimija so odrezali iz moštva, Zahović pa je za dalj časa prekinil komunikacijo z mediji. Pot ga je vodila v Kazahstan, a se pri Astani zaradi poškodbe ni naigral. Po selitvi v Domžale je zaradi birokratskih težav debi v rumenem dresu dočakal šele ob koncu jesenskega dela prvenstva. Ibraimi je za Domžale odigral sedem tekem in vpisal sedem zmag. Domžale so tudi zaradi Ibraimijeve nedvomne kvalitete v nizu ugnale Aluminij, Krško, Triglav, Olimpijo, Ankaran, Gorico in Maribor.

V Dnevnikovem glasovanju za najboljšega igralca kroga se je za Ibraimijem uvrstil vezist Olimpije Ricardo Alves, ki je v skupni razvrstitvi že tretji, sledijo mu Rudi Požeg Vancaš (Celje), Stefan Savić (Olimpija) in Lovro Bizjak (Domžale).