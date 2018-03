Zakon je eno, pogled skozi okno včasih nekaj drugega. Pozno jeseni se razburjamo, ker moramo do točno določenega datuma letne pnevmatike zamenjati z zimskimi, spomladi pa je ta zadeva malce manj stresna. Sicer je zakonodajalec predpisal, kdaj se lahko ta vsakoletna opevana menjava začne, a zdrava kmečka pamet vam mora narekovati, da narava ne uboga črke na papirju. Menjava da, saj je to svojevrsten praznik, kar pomeni, da se zima poslavlja, da prihajajo toplejši in svetlejši dnevi, da o dekletih v kratkih oblekicah niti ne govorimo. Veliko je razlogov za veselje torej, a vseeno. Potrpite še malo, da vas ne bo predčasno bolela glava. Zima namreč zelo rada tudi v pomladnih mesecih zamahne z repom, in če ste zimo nekako uspešno prekrmarili s celim avtomobilom in brez dodatne škode, zakaj bi tvegali tik pred »ciljem«?

Zima torej zna zamahniti in še enkrat, dvakrat ali trikrat »presenetiti« voznike z novo pošiljko snega ali vsaj slabega vremena. Ceste so še vedno polne soli, peska, ob otoplitvi tudi ustrezno zacvetijo, udarnih jam bo kmalu toliko kot regratov v cvetu, zatorej naj se vam ne mudi. So seveda tudi taki, ki poleti vseeno vztrajajo z zimskimi pnevmatikami, a ti so šli v varčevanju kar nekaj korakov predaleč. To ni več varčevanje, to je neumnost. Vsak ima pravico izbirati, težava je le v tem, da s tem ogroža tudi mene in vas. Kot ogrožate vse okoli sebe, če se prehitro veselite pomladi.

Danes so pnevmatike prepoceni, da bi varčevali ravno na tem izredno pomembnem delu avtomobila, ni vrag, da ne bi našli ustreznih tudi za svoj avtomobil in žep. Težav je dovolj že drugje v življenju, zakaj bi si ga grenili še tam, kjer ni treba. Testi letnih pnevmatik so narejeni, najnovejša generacija »tekočega zlata« je ocenjena, mogoče so vaše v kleti še vedno povsem dobre. A naj ostanejo tam še kakšen teden ali dva. Zimske pnevmatike v garaži ne pomagajo veliko, če z letnimi obtičite, ker je na cesti nekaj centimetrov snega. Letos so zimske pnevmatike opravičile svoj namen in denar, ki ste ga vložili v njihov nakup. Dajte jim priložnost, da se izkažejo tudi takrat, ko to po letnem času ali mesecu v letu niti ne bi smelo biti več možno. Ljudje smo nori, zmešalo se je tudi vremenu, zakaj bi torej tvegali?

To ni ne zdravo ne poceni. Če na cesti naredite zastoj zaradi neustreznih pnevmatik, vas čaka kazen. Tudi po 15. marcu, čeprav črka zakona pravi, da po tem datumu lahko namestite letne pnevmatike. Kajti če vas ujame sneg, morate še vedno imeti s seboj zimsko opremo. Še en razlog več, da je vredno počakati. In ne prehitevati narave tam, kjer je ne moremo prehiteti.